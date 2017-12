OL : Un mercato à la mode US dans le sens des départs ?

Dans : OL, Mercato.

Ce ne sera que le mercato hivernal en France, mais aux Etats-Unis, cet hiver marquera l’intersaison.

Autant dire que plusieurs franchises de Major League Soccer ont un œil tourné vers le championnat de France, notamment parmi les joueurs qui n’ont pas pu ou su saisir leur chance en première partie de saison. C’est le cas de deux éléments de l’Olympique Lyonnais, complètement à l’abandon, et qui sont suivis par la franchise de New York City FC. Il s’agit de Clément Grenier, courtisé par Montréal mais qui intéresse aussi la formation de Big Apple, qui a besoin d’un milieu de terrain depuis le départ en retraite d’un certain Frank Lampard. L’OL ne retiendra clairement pas son joueur, qui voit son contrat se terminer en juin, et ne fait plus partie des éléments sollicités par Bruno Genesio.

L’autre cible se nomme Louis Nganioni. Revenu à Lyon après un prêt intéressant à Brest, l’arrière gauche n’a pas pu se mêler à une concurrence accrue par les arrivées de Marçal et Mendy. Actuellement avec la réserve, le défenseur de 22 ans voit aussi son contrat se terminer. La presse new-yorkaise en fait un renfort possible pour la formation de Patrick Vieira, confirmant ainsi les informations de Foot Mercato, qui annonçait l’AEK Athènes et Bourg-en-Bresse comme destination possible pour le natif de Melun.