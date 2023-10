OL ‍: Un médecin attendu d'urgence, ça fait l'unanimité

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La nomination de Fabio Grosso à la place de Laurent Blanc n’a pas encore permis à l’OL d’améliorer ses résultats en Ligue 1, où Lyon n’a toujours pas décroché la moindre victoire depuis le début de la saison.

Fabio Grosso a commencé son mandat de coach de l’Olympique Lyonnais par deux défaites à Brest et à Reims et un match nul à domicile contre Lorient. Le compte n’y est toujours pas pour l’OL, avant-dernier de Ligue 1 et qui pensait bien tenir sa première victoire de la saison face aux Merlus dimanche après-midi au Groupama Stadium. Les coéquipiers d’Alexandre Lacazette menaient 3-1 mais se sont fait rattraper en deuxième mi-temps.

Merci aux 43.100 spectateurs présents à nos côtés lors de #OLFCL 🔴🔵 pic.twitter.com/TPYy6xGJnF — Olympique Lyonnais (@OL) October 8, 2023

La preuve selon Daniel Riolo que le problème n°1 réside dans les têtes pour les joueurs lyonnais. Sur l’antenne de RMC, le journaliste a pourtant loué le travail de Fabio Grosso, un entraîneur qu’il tient en haute estime. Mais selon lui, le champion du monde 2006 n’est pas certain de rétablir la situation. Assurément et plus que jamais, l’OL est bel et bien en grand danger de relégation et le sauveur pourrait finalement être un psychologue pour ce Lyon très malade.

Daniel Riolo croit en Fabio Grosso, mais...

« Grosso a fait des choix, Cherki écarté, 4-3-3 clair bien dessiné, Tolisso pas là on prend acte qu’il est cramé. A la mi-temps ça colle, Grosso travaille bien. Mais le problème c’est que cela ne va pas suffire car les mecs sont malades et la maladie elle est dans la tête et ça se voit dès qu’il y a le moindre coutre-coup. La base élémentaire du foot ils l’ont oublié, les joueurs se tournent, regardent passer les frappes, Lopes reste abattu par terre comme s’il venait de prendre un coup de fusil » a analysé Daniel Riolo sur l’antenne de RMC avant de conclure.

🔴 Fabio Grosso assiste au derby entre les réserves de l’OL et de l’ASSE (N3) à Décines. #OLASSE #OLFCL #Grosso pic.twitter.com/7YhqCDiAh5 — Radio Scoop Infos (@RadioScoopInfos) October 7, 2023

« Là je me demande comment ils vont s’en sortir car ils sont vraiment atteints moralement et c’est vrai que dans le foot, le psy c’est mal vu ce n’est pas quelque chose de culturel et qui se fait. Je pense que s’ils peuvent ils devraient faire intervenir quelqu’un pour parler aux joueurs car les mecs sont cramés dans la tête. Quand tu mènes 3-1 et que tu es rattrapé, c’est que le groupe est atteint mentalement. Grosso doit bosser sur le groupe, est-il lui-même assez psy ? Ce serait pas mal de faire intervenir quelqu’un car le problème n°1 à l’OL c’est dans les têtes » estime le journaliste, très inquiet pour l’avenir des Gones. Après la trêve internationale, il sera capital de vite gagner pour l’OL, qui enchainera des matchs contre Clermont puis Marseille.