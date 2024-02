OL ‍: Un joueur massacre Fabio Grosso

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Toujours en difficulté au classement de la Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a tout de même montré quelques signes encourageants depuis la nomination de Pierre Sage sur le banc. Pour le latéral gauche Henrique, les méthodes du technicien français ont complètement changé la donne.

Au vu des résultats et du contenu de ses matchs, l’Olympique Lyonnais devra attendre pour sa guérison. La bonne série entamée avant la trêve hivernale avait donné un peu d’oxygène au classement. Mais l’actuel barragiste de Ligue 1 est vite retombé dans ses travers à la reprise. Il n’empêche que la direction fait toujours confiance à Pierre Sage. Confirmé sur le banc jusqu’à la fin de la saison, le directeur du centre de formation a surtout convaincu le groupe avec ses méthodes décrites par Henrique.

« On discute beaucoup, a confié le latéral gauche à TNT Sports. Quand il est arrivé, il a apporté beaucoup de nouveautés. Il nous fait voir le football de manière plus intelligente. Il est à la tête de l'équipe, c'est lui gère tout mais le staff est aussi très important. Il nous apporte beaucoup de valeur pendant la semaine, notamment avec la vidéo. Ce sont des choses qui paraissent simples mais qui font beaucoup de différences durant les matchs. » Le Brésilien a ensuite détaillé le travail de Pierre Sage.

Henrique ne regrette pas Grosso

« Par exemple, il va nous expliquer les différences de position que notre corps doit avoir pour presser un adversaire ou pour contrôler la balle dans le sens du jeu. Parfois, il le fait en nous montrant des vidéos à l'entraînement. Il nous détaille comment prendre la décision d'aller vers l'avant ou de repartir de derrière. Ce sont des détails. Mais on sent que ça a un impact. L'autre avantage, c'est que le coach est accessible, il discute et prend le temps d'échanger avec les joueurs. Il prend souvent l'initiative d'aller vers les joueurs pour discuter et nous dire ce qu'il pense. Ça a fait de grosses différences lorsqu'il est arrivé », a glissé Henrique dans une comparaison peu flatteuse pour l’ancien coach Fabio Grosso.