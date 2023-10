La taupe de l'OL, une histoire de femmes ‍?

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La chasse à la taupe est lancée du côté de l'Olympique Lyonnais, même si cette quête semble vaine. Et Daniel Riolo a évoqué les secrets de cette fuite qui a mis en furie Fabio Grosso.

Les footballeurs lyonnais vont retrouver l’entraînement ce mercredi après l’annulation de celle de la veille, l’entraîneur italien ayant tout fait pour démasquer le ou les joueurs qui s’étaient laissés aller à des confidences dans les médias. Faute d’avoir réussi, Fabio Grosso doit désormais préparer au mieux le déplacement de l’OL dimanche prochain au Vélodrome. Revenant sur cet hallucinant épisode, un de plus à Lyon cette année, Daniel Riolo a lâché quelques petites pépites sur les « secrets » des révélations de Jérôme Rothen sur ce qu’il se trame dans le vestiaire de l’Olympique Lyonnais depuis que le champion du monde 2006 a succédé à Laurent Blanc, champion du monde 1998. S’il ne désigne pas le « coupable », le journaliste de RMC a quand même une petite idée sur les raisons de cette mini-révolte interne et il en a parlé dans l’After Foot.

Grosso double les séances, ça grince à l'OL

Et Daniel Riolo de faire quelques confidences. « Fabio Grosso a été flatté qu’on lui confie Lyon, un club qu’il adore et il se sent habité par cette mission (…) Il est arrivé à l’OL avec ses méthodes, et quand on se souvient de l’arrivée de Tudor à Marseille, cela a été pareil. On doublait les séances et ça ne devait pas chouiner, mais ça chouinait quand même et il y avait des articles sur des joueurs qui se plaignaient. Mais, les résultats de l’OM étant là, tout s’est arrêté, sauf vers la fin de la saison (…) A Lyon, les gars bossent comme des dingues, mais les résultats ne sont pas là et ce vestiaire est complètement pourri. Qu’un mec ait pu parler, pas de problème, mais est-ce que c’est l’avis global du vestiaire sur Grosso, je n’en suis pas certain. Ce qui est certain, c'est que l’état d’esprit est mauvais. Honnêtement, les Tolisso, Lacazette, ça le ferait bien ch… de descendre en Ligue 2, car ce sont des enfants de l’OL. Eux, ils sont pleins de bonne volonté. Mais ceux qui ont parlé dans le canal JR25 (Ndlr : Jérôme Rothen) sont des petits merdeux, des gars qui chouinent et qui ont quand même été capable de dire : « c’est quoi ces séances doublées, on n’a même plus le temps de voir nos femmes. » Si je le dis, c'est que c’est sûr. Dans le staff, on a remis une exigence top-niveau qui ne passe pas. Le problème, c'est que les résultats ne sont pas là. Ce club avait besoin d’exigence, mais les joueurs n’ont pas de résultat et ça chouine. Le groupe est fragile et doute de la méthode (…) Si les joueurs ne tirent pas dans le même sens, ça se passera mal, même s’ils mettent un GO comme entraîneur », a expliqué Daniel Riolo, qui ne pense pas que la révolte soit totale dans le groupe lyonnais, mais que cela ne pourra changer que lorsque Lyon gagnera des matchs. Et pour l'instant, cela n'est pas le cas depuis le début de saison.