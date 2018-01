OL : Un huis-clos partiel à cause des fumigènes contre l'OM

Dans : OL, Ligue 1, OM.

Si la LFP a été clémente avec Mariano Diaz, qui n'a pas reçu de sanction à cause de sa simulation contre Toulouse (2-1), l'Olympique Lyonnais n'a pas forcément été épargné par la Ligue. Puisque ce jeudi soir, la commission de discipline a acté la fermeture d’une tribune pour un match ferme, plus un avec sursis. Tout cela à cause de l’histoire des fumigènes lors du match entre l'OL et l'OM du 17 décembre dernier (2-0), rencontre au cours de laquelle les Lyonnais avaient fêté leur victoire, ainsi que le 30e anniversaire des Bad Gones, en craquant de très nombreux fumigènes sur la pelouse du Groupama Stadium. Ce que la LFP n'a pas du tout apprécié. Jean-Michel Aulas devrait donc faire la moue...