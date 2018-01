OL : Coup de théâtre dans le transfert de Terrier à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, LOSC.

Attendu ce dimanche à Lyon pour assister au match face au PSG puis effectuer la visite médicale et s’engager probablement lundi, Martin Terrier va peut-être devoir patienter. En effet, les instances se penchent actuellement sur son cas, qui est assez original et ne cadre pas vraiment avec les règlements en matière de transfert. Plusieurs clubs de Ligue 1 ont ainsi fait remarquer que la continuité du prêt du joueur à Strasbourg alors qu’il était vendu par son club actuel, Lille, vers son futur club, Lyon, au milieu, n’était pas autorisé par la Charte du football professionnel. « Seuls les joueurs déjà licenciés au club depuis la précédente période d’enregistrement (…) pourront faire l’objet de mutations temporaires. Toutefois, cette ancienneté n’est pas applicable au joueur muté temporairement dans le club qu’il vient de quitter », explique l’alinéa 3 de l’article 266.

Selon les interprétations, cela a été perçu comme une manœuvre non réglementaire, notamment par plusieurs équipes qui luttent avec Strasbourg pour le maintien. RMC explique que la LFP, consciente que le sujet était sensible, a demandé l’expertise de la FIFA pour trancher, ce qui ne devrait pas être fait avant le courant de la semaine prochaine. Dans le pire des scénarios, soit Lyon récupère définitivement le joueur dès le mois de janvier et ne pourra donc pas le prêter à nouveau à Strasbourg, soit le transfert tombe à l’eau et Terrier reste en prêt en Alsace jusqu’à la fin de la saison, tout en appartenant toujours à Lille.