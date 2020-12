OL : Un gardien de but surprise recruté au mercato ?

Dans : OL.

Sous contrat avec l’OL jusqu’en juin 2023, Anthony Lopes fait plus que jamais l’unanimité dans la capitale des Gaules.

Déterminant depuis le début de la saison, l’international portugais ne jouit pas d’une bonne réputation en dehors de l’Olympique Lyonnais. Cela étant, il reste un gardien hautement apprécié pour ses qualités de leader et de gardien de but au sein du club rhodanien. Un départ ne semble pas réellement envisageable à court terme. Par le passé, certaines rumeurs ont toutefois lié Anthony Lopes au FC Porto et à d’autres clubs huppés en Europe. En ce sens, il semblerait que Juninho ait la volonté de préparer ses arrières en ciblant plusieurs gardiens de but de renom, au cas où Anthony Lopes prendrait la poudre d’escampette à la surprise générale.

A en croire les informations obtenues par Spor Haber, le directeur sportif de l’Olympique Lyonnais a notamment les yeux en Turquie. Le média turc croit savoir qu’Ersin Destanoglu, titulaire au Besiktas Istanbul à seulement 19 ans, figure notamment dans la short-list de l’OL. Le natif d’Istanbul a d’ores et déjà disputé neuf matchs de championnat cette saison, et s’impose doucement mais surement comme le futur de la sélection turque à ce poste. En ce sens, l’intérêt de l’Olympique Lyonnais est légitime. Il pose toutefois question dans la mesure où Anthony Lopes est indéboulonnable, tandis qu’un gardien remplaçant a été recruté il y a mois d’un an en la personne de Julian Pollersbeck. Reste maintenant à voir si l’actuel leader de la Ligue 1 entreprendra des démarches afin de recruter Ersin Destanoglu dans les semaines à venir, ce qui ne serait évidemment pas au goût des dirigeants et des supporters du Besiktas Istanbul…