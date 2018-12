OL : L’avocat de Nabil Fékir met les choses au clair

Dans : OL, Ligue 1.

Convoqué cette semaine pour répondre aux interrogations des enquêteurs au sujet d’une escroquerie financière à l’encontre de personnes âgées dont de l’argent a transité par ses comptes, Nabil Fékir contre-attaque.

Son avocat a fait savoir que, dans cette affaire datant de 2015, même si la plainte n’a été déposée que récemment, son client n’était en aucun cas impliqué volontairement dans cette arnaque. « Il a pleinement coopéré avec les services d’enquête et son audition a permis de constater qu’il n’avait aucun lien avec les mis en cause, que l’accès à son compte bancaire avait été obtenu frauduleusement et que les mouvements de fonds suspects avaient été réalisés à son insu », a expliqué Maitre Landon dans un communiqué, avant d’annoncer que Nabil Fékir portait plainte à son tour en tant que victime de ces transactions frauduleuses sur son compte, à son insu. Selon son avocat, le meneur de jeu lyonnais a simplement vu l’un de ses comptes, comme de nombreux autres de personnes de tout bord, être utilisé pour faire transiter des sommes d’argent volées, avant de les envoyer à l’étranger.