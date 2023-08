OL ‍: Un football européen en mode NBA, Textor dévoile son plan

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

En froid avec la DNCG, John Textor a déjà pu faire connaissance avec les réglementations financières européennes et françaises. L'OL peine sur le plan financier face aux grosses écuries et cela ne serait pas le cas avec un aspect de la culture sportive américaine.

A travers l'OL, John Textor veut créer un super réseau de clubs à l'échelle mondiale. Un projet ambitieux qui se heurte à la réalité économique du football européen. Malgré les millions d'euros injectés pour le rachat du club rhodanien, Textor apparaît démuni depuis le début de l'été. La DNCG a retoqué son budget et le mercato lyonnais est très modeste pour le moment. L'OL n'arrive pas à concurrencer les clubs étrangers, que ce soit les grosses écuries ou les clubs intermédiaires. Une chose inacceptable pour l'homme d'affaires américain.

Textor réclame un plafond salarial pour équilibrer les débats

Textor se sent impuissant avec l'OL et cela n'est pas normal d'un point de vue américain. Habitué aux championnats des sports US où la hiérarchie peut changer du jour au lendemain, le propriétaire de l'OL se demande bien pourquoi cela ne pourrait pas être le cas en Europe. Interrogé par le quotidien belge De Tijd, il a livré son analyse pour changer le football européen. Sa solution est simple : le plafond salarial (aussi appelé salary cap aux Etats-Unis).

Officiel : L’OL vend Lukeba à Leipzig et s’explique https://t.co/LE4YgCn2RH — Foot01.com (@Foot01_com) August 11, 2023

« (Le fair-play financier) perpétue un groupe de super clubs qui continuent à dépenser beaucoup et les autres qui ne peuvent rien gagner. Il faut introduire un plafond salarial. En donnant des ressources plus égales, le football sera plus juste et passionnant », a t-il analysé. Une demande dans l'air du temps puisque l'UEFA a intégré cette donnée dans son nouveau fair-play financier. Néanmoins, pas sûr que l'ajout de cet artifice aide l'OL à se relancer sportivement. Rappelons que le club lyonnais possède une forte masse salariale, plus importante que celle du RC Lens par exemple. Cela n'a pas empêché pour autant les Sang et Or de devancer nettement les Gones en Ligue 1 la saison dernière.