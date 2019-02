OL : Un départ surprise mais espéré vers la Chine au mercato

Dans : OL, Mercato.

C’est un déséquilibre qui fait parfois peur aux clubs français, et l’AS Saint-Etienne va par exemple le payer avec le transfert annoncé d’Ole Selnaes vers Shenzhen. A Lyon, ce serait plutôt une très bonne nouvelle si jamais un transfert se réglait avec un club chinois, puisque le marché des transferts ne ferme qu’à la fin du mois de février dans cette partie du monde. Et cela laisse donc de l’espoir de voir partir l’oublié Mapou Yanga-Mbiwa, selon Le Progrès. Arrivé de la Roma pour sécuriser la défense centrale, l’international français a progressivement disparu de la circulation, sans jamais se plaindre, mais sans jamais non plus trouvé preneur.

Il faut dire que l’ancien de Montpellier jouit d’un contrat très copieux à l’OL, avec un salaire à 300.000 euros par mois qu’il ne veut pas lâcher. Seul un club chinois pourrait lui proposer un tel contrat, même s’il sera difficile de miser sur un joueur qui ne fait que s’entrainer depuis un an. En tout cas, il peut compter sur le soutien de Bruno Genesio, épaté par son professionnalisme. « Il traverse une période très difficile, mais il ne laisse rien transparaître, et je lui souhaite de retrouver un club », a livré l’entraineur lyonnais, pour qui ce dossier ne pose pas le moindre problème, même si Yanga-Mbiwa a encore un an et demi de contrat avec l’OL.