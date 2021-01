OL : Un départ en janvier, Depay roi du suspense !

Dans : OL.

Auteur d’un doublé contre Lens mercredi soir (3-2), Memphis Depay a prouvé à quel point il était déterminant pour l’Olympique Lyonnais.

Véritable leader de l’équipe de Rudi Garcia, l’international néerlandais est sans aucun doute le joueur de l’OL dont le nom est le plus cité par la presse européenne en cette période de mercato. Et pour cause, à six mois de la fin de son contrat dans le Rhône, le Néerlandais est dans le viseur de la Juventus ou encore du FC Barcelone. Après la victoire de Lyon contre Lens mercredi, Rudi Garcia s’est montré confiant au sujet de l’avenir de Depay en expliquant qu’il ne devrait pas y avoir de gros départ en janvier. Le capitaine lyonnais était moins affirmatif au moment d’évoquer son avenir après son doublé inscrit face aux Sang et Or.

« C'est une belle soirée. La première période a été bonne, on doit faire mieux en seconde. Ils ont failli nous priver de deux points, mais c'est bien de débuter une année de cette manière. Si Lyon peut être champion ? On doit être concentrés, on ne regarde pas ce que font les autres, vous savez ce que j'ai l'habitude de dire. On gagne ce match et on se concentre sur le match prochain. Si je reste à l'OL ? (Rires) Je suis concentré ce que je fais ici. Je ne veux pas faire de déclarations pour le moment. Je ne veux pas faire de langue de bois. J'aime le Président de tout mon coeur. Je sais ce qui s'est passé les quatre dernières saisons. Profitons de ma présence ici peut-être jusqu'à la fin de la saison. On a une grande équipe c'est tout ce que j'ai à dire » a lancé le leader technique de l’Olympique Lyonnais, maintenant le suspense au sujet de son avenir en cette période de mercato hivernal.