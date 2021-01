OL : Ça se complique au Barça, Depay change de destination

Dans : OL.

Désireux de franchir un cap au sein d’un club plus ambitieux, Memphis Depay a longtemps pensé à un transfert au FC Barcelone. Mais à l’heure actuelle, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais a sans doute plus de chances d’atterrir en Italie.

Hormis un ou plusieurs départs de joueurs peu utilisés, à l’image du milieu brésilien Jean Lucas qui pourrait être prêté à un autre pensionnaire de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais ne devrait pas animer le mercato hivernal. L’entraîneur Rudi Garcia se dit entièrement satisfait de son effectif et sur la même longueur d’onde que ses supérieurs concernant les cadres. En effet, le technicien s’attend à conserver son groupe jusqu’à la fin de la saison, y compris Memphis Depay. Rappelons que l’attaquant des Gones souhaitait rejoindre le FC Barcelone l’été dernier. Sa volonté n’a sûrement pas changé quelques mois plus tard, sachant que le capitaine refuse de prolonger son contrat qui expire en juin prochain.

Mais selon la tendance évoquée par l’hebdomadaire France Football, une arrivée du Néerlandais au Barça devient de plus en plus improbable. En cause, l’avenir incertain de son compatriote Ronald Koeman, le coach blaugrana qui pourrait perdre son poste après l’élection du nouveau président le 24 janvier. De plus, le club catalan n’a toujours pas les fonds pour le recruter. Résultat, nos confrères voient plutôt Depay atterrir en Italie puisque plusieurs formations de Serie A, dont l’identité n’a pas été révélée, seraient prêtes à l’accueillir à la fin de son bail l’été prochain. A priori, la Juventus Turin fait toujours partie de ses admirateurs.