OL : Un départ au mercato, Dembélé ne dit plus non !

Le mercato anglais ferme officiellement ses portes le 8 août prochain et à n’en pas douter du côté de Lyon, on a hâte que cette date soit passée. Et pour cause, Manchester United a fait de Moussa Dembélé sa priorité en attaque, afin de combler le départ plus que probable de Romelu Lukaku. En ce début de semaine, Téléfoot confirme la tendance et indique que les Red Devils pourraient passer incessamment sous peu à l’offensive pour s’attacher les services du meilleur buteur lyonnais la saison dernière.

Après son doublé à l’Emirates Stadium contre Arsenal (1-2), Moussa Dembélé avait rassuré les fans de l’OL, indiquant que son intention était de rester. Mais selon le média, il ne ferme plus totalement la porte à un départ. « Manchester United a pris contact avec l’entourage de Moussa Dembélé il y a déjà plusieurs semaines. Solskjaer apprécie le joueur, qu’il a déjà personnellement supervisé et placé sur sa short list. Mais MU attend toujours des départs avant de passer à l’offensive. Meilleur buteur du club la saison passée, Moussa Dembélé ne ferme pas nécessairement la porte à un départ de l’OL cet été » indique le journaliste Julien Maynard. Les fans de l’OL n’ont pas terminé de trembler…