OL : Un défenseur à 25 ME pour zapper Marcelo au mercato ?

Supporters et observateurs sont pour une fois sur la même longueur d’onde : l’Olympique Lyonnais va impérativement devoir recruter un défenseur central cet été au mercato. En effet, Marcelo réalise une saison très délicate, et il va devenir urgent pour les dirigeants lyonnais de s’offrir un défenseur plus fiable afin d’épauler l’excellent Jason Denayer. Du côté de Florian Maurice, plusieurs pistes sont certainement déjà étudiées. Et l’une d’entre elles concerne le championnat de France puisque selon L’Equipe, l’OL est très intéressé par le profil du jeune bordelais Jules Koundé.

Plus grosse valeur marchande de l’effectif girondin, le défenseur de 20 ans a une cote dingue au mercato. L’Inter Milan, la Lazio Rome, l’AC Milan, l’Atlético de Madrid et le FC Séville le surveillent et pourraient passer à l’offensive dès cet été. Tout comme Lyon, donc. Mais pour s’attacher les services du prometteur défenseur bordelais, il faudra mettre le paquet : 25 ME au minimum seront nécessaires pour faire douter le nouvel état-major du club au scapulaire. De son côté, Jules Koundé pourrait envisager un départ en cas de bonne opportunité. Lyon en serait assurément une dans la carrière du joueur. Reste à voir si Jean-Michel Aulas est prêt à prendre un tel risque financier…