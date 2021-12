OL : un défenseur à 20 millions d'euros visé !

Dans : OL.

Par Mehdi Lunay

Toujours désireux d'améliorer une défense très fragile, l'OL fait les yeux doux à un jeune défenseur suisse de 19 ans, Becir Omeragic. Toutefois, le joueur du FC Zurich ne manque pas de prétendants et son prix pourrait refroidir les Lyonnais.

On dit souvent qu'une bonne équipe de football doit d'abord avoir une base défensive solide, si c'est le cas l'OL a du souci à se faire. Les Lyonnais ont actuellement la 11e défense de Ligue 1 avec déjà 26 buts encaissés. L'apport de Jérôme Boateng en début de saison n'a pas encore donné entière satisfaction. Les Lyonnais encaissent trop, subissent trop d'occasions avec un Anthony Lopes tellement sollicité qu'il est le gardien le plus décisif d'Europe. Jason Denayer étant bientôt en fin de contrat et n'ayant toujours pas prolongé, l'OL doit être amené à rechercher de nouveaux éléments, si possibles jeunes et talentueux. A quelques kilomètres de là, la Suisse peut faire les affaires de Lyon.

Omeragic, c'est 20 millions minimum

En effet, le jeune défenseur Becir Omeragic est un véritable phénomène. Régulièrement surclassé chez les jeunes, le jeune homme de 19 ans tient la défense du FC Zurich avec brio puisque le club est actuellement leader du championnat suisse. Omeragic est tellement bon que Vladimir Petkovic l'avait pris dans le groupe suisse lors du dernier Euro. Un profil et un parcours qui ont séduit l'OL mais aussi bien d'autres clubs comme l'indique le journaliste de Sport365 Ignazio Genuardi sur Twitter.

« L’#OL fait partie des clubs qui suivent de près les performances de l’international suisse #Omeragic (FC Zurich), un DC pouvant aussi dépanner comme latéral droit. Alors que la barre est fixée autour de 20 M€, la Serie A lui fait notamment les yeux doux », écrit-il. Autant dire que l'OL va devoir mettre le paquet, au propre comme au figuré, pour attirer ce jeune talent. Actuel 13e de Ligue 1 et devant économiser rigoureusement ses sous, l'OL ne part pas favori dans le dossier.