OL : Buveur, fêtard...Thiago Mendes a souffert

Thiago Mendes a été la cible de critiques assassines du côté des supporters lyonnais, l'ancien Lillois étant attaqué sur son hygiène de vie. Les choses se sont calmées, mais il ne digère pas.

La carrière lyonnaise de Thiago Mendes n’a pas été un long fleuve tranquille depuis qu’il a rejoint la capitale des Gaules en provenance de Lille lors du marché des transferts en juillet 2019. Payant des prestations peu convaincantes, le milieu défensif brésilien de 29 ans a été attaqué sur sa vie nocturne à Lyon, certains supporters étant persuadés que Thiago Mendes et son épouse, laquelle est très présente sur les réseaux sociaux, étaient plus efficaces dans les établissements de nuit que sur les terrains de football concernant le joueur de l’OL. Une réputation qui a tendu la relation avec Thiago Mendes et les virages du Groupama Stadium, au point que son départ a été envisagé afin de ne pas laisser la situation devenir hors de contrôle. Mais le temps a fait son oeuvre, et le retour de Thiago Mendes a son meilleur niveau a calmé les choses et évité un départ précoce de celui qui a encore deux ans de contrat avec le club de Jean-Michel Aulas.

Mendes n'a pas oublié les mensonges des fans de Lyon

Avant OL-PSG, Thiago Mendes est revenu sur cet affrontement très brutal avec les supporters lyonnais, une séquence que le joueur brésilien n’a pas du tout oublié. Au point de reconnaître que tout cela lui avait tout de même mis un sacré coup au moral. « Les supporters ont le droit et la liberté de s’exprimer, quand ils ne sont pas satisfaits. Et c’est à nous d’inverser cela en travaillant, en leur montrant qu’on est prêt à se battre. Ils disaient que j’allais en discothèque, dans des bars, et que je buvais. Jamais ils ne verront ça, car ce n’est pas vrai. Ils étaient dans le mensonge, mais depuis, beaucoup de supporters ont demandé pardon, et ont fait marche arrière sur leurs propos quand ils ont vu ce que j’apportais sur le terrain, et qui était vraiment Thiago Mendes. Si j’en ai souffert ? Oui, beaucoup », confie, dans Le Progrès, le milieu défensif de l’Olympique Lyonnais, qui a tout pardonné mais n’a rien oublié.