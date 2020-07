OL : Rayan Cherki prolonge à Lyon, sacrée bonne nouvelle

Dans : OL.

Découvert la saison dernière avec ses premiers pas en Ligue 1 à seulement 16 ans, Rayan Cherki a rapidement fait entrevoir son talent.

L’OL est parfaitement conscient d’avoir sorti une pépite de plus de son centre de formation, et compte bien ne pas la laisser partir comme ça. Résultat, le meneur de jeu qui effectue également une préparation complète avec les pros en ce moment, va signer un nouveau contrat. Actuellement, son bail court jusqu’en juin 2022. Un accord a été trouvé selon L’Equipe pour une année en plus, ce qui va bien évidemment permettre de consolider son avenir à l’OL, mais aussi d’augmenter copieusement son salaire. Même s’il ne s’est pas encore imposé totalement en Ligue 1, ce changement de cap au niveau salarial permet aussi d’éviter les tentations et les promesses mirobolantes que peuvent faire les agents ou les clubs étrangers à un jeune joueur.

Il faut dire que dernièrement, Manchester United et le Real Madrid tournent autour de Cherki, et cette prolongation devrait permettre de ne pas laisser les intermédiaire s’infiltrer. Ce contrat poussé jusqu’en 2023 va être signé dans les prochains jours selon le quotidien sportif et démontre que tout a été fait en bonne intelligence dans ce dossier. En effet, l’accord sur ce nouveau bail avait été discuté dès la signature de son premier contrat professionnel. Mais en France, la première signature ne pouvant porter que sur trois ans au maximum, ce rajout permet de valider le fait que, dans ce dossier, tout le monde tire dans le même sens et veut voir Cherki réussir à l’OL.