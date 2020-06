OL : Cherki future star de Lyon, Aulas nargue MU et le Real

Dans : OL.

Convoité par de grosses écuries européennes avant la signature de son premier contrat professionnel, Rayan Cherki avait finalement choisi l’Olympique Lyonnais. De quoi rendre fier son président Jean-Michel Aulas.

C’était sans doute la plus grosse signature de l’Olympique Lyonnais l’été dernier. Au terme d’un long feuilleton, Rayan Cherki avait fini par privilégier son club formateur pour la signature de son premier contrat professionnel. Une belle victoire pour les Gones quand on connaît l’énorme potentiel du milieu offensif, ainsi que le nom des formations prêtes à l’arracher. En effet, le président Jean-Michel Aulas a révélé que le Real Madrid et Manchester United avaient tenté de chiper le joyau lyonnais.

« C'est incontestablement un joueur qui va aller tout en haut, a prédit le dirigeant rhodanien dans un entretien accordé à l’émission Téléfoot. C'est pourquoi nous avons fait l'effort pour le signer. Les deux clubs intéressés quand nous avons emporté la décision étaient le Real Madrid et Manchester United. Il y a la volonté qu'il réussisse avec Lyon. Nous voulons l'accompagner et c'est pour cela aussi que nous faisons en sorte que les choses soient progressives. Nous souhaitons avoir dans les années à venir, non seulement un leader offensif mais un leader issu de l'académie. Il a des temps de passage incomparables avec les autres joueurs. » Peu utilisé par Rudi Garcia cette saison (12 apparitions), le milieu de 17 ans devrait franchir un cap lors du prochain exercice.