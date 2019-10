OL : « Unis pour rugir », le bus de Lyon fait le buzz

Dans : OL, Ligue 1.

En début de saison, c’est une véritable révolution que l’Olympique Lyonnais souhaitait enclencher avec les arrivées de Sylvinho et de Juninho.

Evidemment, cela ne s’est pas passé comme l’espérait Jean-Michel Aulas avec la terrible série de matchs sans victoire en championnat, et l’éviction la semaine dernière de Sylvinho. Néanmoins, l’OL a profité de cette révolution estivale pour refaire à neuf le design de son bus. Esthétiquement, cela en jette avec un nouveau slogan « Unis pour rugir » et le joli dessin d’un lion très agressif.

Néanmoins, ce slogan n’a pas manqué de faire réagir les supporters de l’Olympique Lyonnais au vu des résultats catastrophiques des Gones. « J'aurai préféré plus discret genre sans le slogan... parce que si c'est sensé impressionner... c'est manqué », « pour le moment, seul le slogan fait peur », « on a le sens des priorités, ça fait plaisir » ou encore « pour le moment, ça ne rugit pas trop » peut-on ainsi lire sur Twitter, où les supporters sont bien conscients que ce nouveau slogan ne colle absolument pas avec le visage de l’équipe lyonnaise sur le terrain depuis le début de la saison. A Rudi Garcia de faire en sorte que dans les prochaines semaines, l’OL rugisse à nouveau et fasse peur…