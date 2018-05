OL : Un club XXL arrive pour Memphis Depay et ce n'est pas l'AC Milan !

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Memphis Depay a encore trois ans de contrat avec l'Olympique Lyonnais, et le club rhodanien a donc la main dans ce dossier, mais l'avenir de l'attaquant néerlandais de l'OL semble passionner l'Italie. Pour preuve, ce mercredi la Gazzetta dello Sport affirme que l'AC Milan n'est plus le seul club de Serie A à vouloir s'attacher les services de celui qui a marqué 19 buts cette saison en Ligue 1 après une deuxième partie de championnat flamboyante. Et l'autre formation italienne à convoiter Memphis Depay n'est autre que...l'Inter.

Les deux clubs milanais pourraient donc se livrer à un duel à coups de millions d'euros pour recruter l'ancien joueur de Manchester United. Et l'Inter pense même avoir un énorme atout dans sa manche par rapport à son rival, les Nerazzurri étant qualifiés pour la prochaine Ligue des champions, ce qui n'est pas le cas de l'AC Milan. La seule inconnue dans cette possible lutte milanaise concerne Jean-Michel Aulas, lequel peut décider de ne pas vendre celui qui a largement contribué à la troisième place de l'Olympique Lyonnais en Ligue 1. Le patron de l'OL va probablement devoir prendre position afin de calmer les ardeurs italiennes.