OL ‍: Un club en crise et un coach en bois, Riolo se lâche

Par Corentin Facy

Laurent Blanc, qui s’entretient ce lundi avec John Textor après le début de saison catastrophique de l’OL, semble déjà au bout du rouleau à Lyon. Ce ne sont pas les mots de Daniel Riolo à son égard qui vont lui remonter le moral.

Une préparation chaotique, deux matchs de Ligue 1 catastrophiques et un entraîneur déjà au bout du rouleau. La saison de l’Olympique Lyonnais a commencé de la pire des manières et la lourde défaite concédée à domicile face à Montpellier (1-4) samedi soir risque de laisser des traces. Deux jours après cet énorme fiasco, Laurent Blanc va s’entretenir avec le patron du club John Textor. Il ne s’agit pas à priori d’un entretien préalable à un licenciement du coach de l’OL mais il sera crucial pour le propriétaire du club rhodanien d’évaluer le niveau de motivation de son entraîneur après des propos assez lunaires en conférence de presse.

Daniel Riolo égratigne sévèrement Laurent Blanc

Changement possible de coach, recrutement décevant, joueurs pas au niveau pour battre Montpellier… Laurent Blanc s’est lâché après la débâcle au Groupama Stadium. Mais il est pourtant l’un des principaux fautifs de la situation actuelle bien qu’il ne soit pas le seul selon Daniel Riolo. Le journaliste de RMC, qui a toujours critiqué le niveau de l’ex-entraîneur du PSG, en a remis une couche dans l’After Foot à ce sujet.

« Il faut juste comprendre que Laurent Blanc entraîneur, c’était un leurre. En réalité, c’était Laurent Gasset mais on ne veut pas comprendre. Il faudrait mettre davantage en lumière les énormes qualités de Jean-Louis Gasset qui était un très bon entraîneur mais qui n’avait pas de notoriété. Laurent Blanc n’a été qu’une vitrine. C’est important la complémentarité dans un duo ce n’est pas un problème mais aujourd’hui Jean-Louis Gasset n’est plus là et Laurent Blanc est perdu. Blanc champion de France avec le PSG et avec Bordeaux ? Mais c’est grâce à Jean-Louis Gasset d’ailleurs Saint-Etienne a été très bon lorsque Jean-Louis Gasset était l’entraîneur des Verts. On répète années après années les mêmes choses, il n’y a plus de président à l’OL, plus de directeur sportif, les interviews de Laurent Blanc sont incompréhensibles… On a un président qui s’est fait mettre dehors et qui est prêt à tout pour savonner la planche de ceux qui ont pris sa place. Le club va mal » a analysé Daniel Riolo.

Un fiasco total qui inquiète à l'OL

La situation est plus critique que jamais dans la capitale des Gaules, où le niveau de Laurent Blanc commence à être remis en cause par de plus en plus de supporters et d’observateurs. Face au MHSC, le coach rhodanien avait pourtant aligné la composition réclamée depuis longtemps par les supporters, un 4-2-3-1 avec Rayan Cherki repositionné en meneur de jeu. Un changement tactique qui n’a pas porté ses fruits, c’est le moins que l’on puisse dire au vu du fiasco total aperçu contre l’équipe de Michel der Zakarian samedi à 19 heures du côté de Décines.