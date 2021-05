OL : Memphis Depay « a fait son temps », Juninho balance

Dans : OL.

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais n'a pas mâché ses mots lorsque le départ de Memphis Depay a été évoqué. Juninho ne regrette pas l'attaquant néerlandais.

Ce n’est pas lui qui l’a recruté à l’Olympique Lyonnais et ce n’est pas un joueur brésilien, Juninho n’avait donc aucune raison de ne pas dire ce qu’il avait sur le cœur concernant la fin de contrat de Memphis Depay. Ce dernier a quitté libre le club de Jean-Michel Aulas quatre ans après avoir signé à l’OL en provenance de Manchester United et pour le directeur sportif lyonnais, ce n’est pas réellement une perte énorme pour le club rhodanien. Malgré tout ce qu’a apporté Memphis Depay à Lyon, Juninho n’a pas versé une larme dimanche soir au moment où l’attaquant néerlandais a rangé son casier au Groupama Stadium. Car pour le dirigeant, il est clair que celui qui est annoncé comme proche du FC Barcelone tirait la couverture à lui.

Memphis Depay quitte Lyon, Juninho ne pleure pas

Juninho estime en effet que Memphis Depay voulait une équipe qui jouait pour lui. « Memphis a fait son temps à l’OL. Le président a fait beaucoup d'efforts pour le prolonger. Et pour remplacer Memphis, on n'a pas besoin d'un joueur dans l'axe, mais on a besoin d'un ailier qui va vite et qui défend. Les supporters vont voir les dribbles et les passes, mais nous non, nous on voit l'attitude, d'autres choses. Memphis voulait une équipe pour lui. Ce n'est pas une critique. J'avais une bonne relation avec lui. Cependant, il fallait que toute l'équipe tourne autour de lui et ça c'est très dur. Car tout le monde doit avoir la sensation de travailler autant », a expliqué le directeur sportif brésilien de l’Olympique Lyonnais, qui va désormais devoir trouver un joueur aussi emblématique et important que Memphis Depay. Et cela sans dépenser une fortune au mercato, et sans avoir l’atout d’une Ligue des champions à jouer dans les mains.