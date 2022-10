L’OL sur le podium, Vincent Duluc rassure Aulas

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Seulement 10e après 11 journées de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a considérablement diminué ses chances de terminer sur le podium. Il faudrait un sacré rebondissement pour permettre au club rhodanien d’inverser la tendance. Un miracle auquel le journaliste Vincent Duluc croit encore.

L’Olympique Lyonnais a-t-il déjà gâché sa saison ? On serait tenté d’y croire compte tenu de la mauvaise dynamique des Gones. Le club rhodanien reste sur six matchs sans victoire, avec un seul point pris sur 18 possibles. Le tout avant d’affronter Montpellier, Lille, l’Olympique de Marseille et l’OGC Nice. Autant dire que le calendrier n’incite pas forcément à l’optimisme pour l’actuel 10e de Ligue 1, qui compte déjà 10 longueurs de retard sur la troisième place occupée par le Racing Club de Lens.

Ce contexte n’empêche pourtant pas Vincent Duluc de rester optimiste pour l’Olympique Lyonnais. En effet, le journaliste du quotidien L’Equipe croit le coach Laurent Blanc capable de relancer un groupe de qualité. « Je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire que l'actuelle 10e place et que ce point pris sur les 18 possibles lors des six dernières journées, a estimé le spécialiste interrogé par la chaîne officielle de l’Olympique Lyonnais. Il me semble qu'avec Laurent Blanc et cet effectif-là, il y a quand même moyen d'être sur le podium tous les jours. »

Cette fois, Aulas sera ravi

« Je ne trouve pas que Lyon se soit à ce point affaibli. On va dire que la situation actuelle est sans doute le fait de quelques mauvais choix à certains mauvais moments à mes yeux. Je trouve qu'il y a vraiment moyen d'enclencher une spirale vertueuse après la Coupe du monde. Quinze journées auront passé, il en restera 23, mais 23 journées ça fait quand même 69 points à prendre. Il y a encore des choses à faire », a positivé le journaliste qui, cette fois, ne devrait pas provoquer la colère du président Jean-Michel Aulas.