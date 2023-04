OL : Houssem Aouar vers une destination improbable

Dans : OL.

Par Adrien Barbet

Si récemment Houssem Aouar a fait parler de lui suite à son choix de représenter l'Algérie, le milieu de l'OL reste un joueur avec une belle cote sur le marché des transferts. Un cador européen s'intéresse à lui.

En fin de contrat avec l'OL en juin, Houssem Aouar va quitter son club formateur à la fin de la saison. Présent à Lyon depuis 2016, le désormais franco-algérien était présenté comme l'un des plus grands talents du centre de formation lyonnais. Si sa trajectoire a ralenti, le milieu de terrain de 24 ans reste un joueur très apprécié sur le marché des transferts. Plusieurs clubs s'intéressent au numéro 8 de l'OL qui n'a disputé que 11 matchs cette saison, sous les ordres de Laurent Blanc. Selon les informations de l'émission El Chiringuito TV, Manchester United est très attentif à la situation de Houssem Aouar. Erik ten Hag apprécie particulièrement le profil du milieu et aimerait le recruter l'été prochain.

Aouar hésite entre Manchester United et la Liga

Alors que Manchester City, Chelsea, Arsenal ou Newcastle ne cessent de se renforcer, Manchester United ne veut pas être à la traîne et prépare l'avenir. Les Red Devils veulent signer Houssem Aouar qui sera libre en juin. L'émission espagnole affirme néanmoins que le Bétis Séville s'est également positionné dans le dossier du joueur de l'OL. Aouar est séduit à l'idée de découvrir la Liga et une équipe où il retrouvera son ancien capitaine Nabil Fékir. Si les qualités de l'ancien international français (1 sélection) sont mieux adaptées au championnat espagnol, le projet de Manchester United est probablement plus séduisant avec une formation plus compétitive et qui offrira un meilleur salaire à Aouar. Le natif de Lyon aura tout le loisir de réfléchir à sa future destination cet été. Il ne manque pas de courtisans.