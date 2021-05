OL : Un cador anglais intéressé, Andersen zappe Lyon

Dans : OL.

Suite à la fin de son prêt à Fulham, Joachim Andersen ne reviendra pas forcément à l’Olympique Lyonnais. Le défenseur central préfère rester en Premier League, dont un prestigieux pensionnaire s’intéresse à l’international danois.

Relégué en Championship avec Fulham, Joachim Andersen (24 ans) a pourtant des raisons de se satisfaire de sa saison sur le plan individuel. Le défenseur central en difficulté sous les ordres de Rudi Garcia avait préféré partir en prêt chez le promu anglais. Un choix payant puisqu’il s’y est rapidement imposé. Le Danois est devenu un titulaire indiscutable, jusqu’à devenir capitaine des Cottagers. Ce n’est donc pas un hasard si son nom apparaît dans l’actualité mercato de Tottenham.

En effet, Sky Sports nous apprend que les Spurs s’intéressent à Joachim Andersen en vue du mercato estival. De son côté, l’Olympique Lyonnais n’y voit pas d’inconvénient à condition de récupérer environ 23 millions d’euros, soit à peu près le montant dépensé lors de son arrivée en 2019 pour 24 millions d’euros (+ 6 millions d’euros de bonus). Tout le monde y trouverait son compte, à commencer par l’ancien joueur de la Sampdoria qui, selon l’Evening Standard, aimerait rester en Premier League la saison prochaine.

Pourtant, Garcia devrait partir

Autant dire qu’une équipe du calibre de Tottenham ne peut que l’attirer, et ce même si le club londonien, actuellement en milieu de tableau, ne disputera peut-être pas de compétition européenne. Ce paramètre ne semble pas le refroidir, pas plus que le probable départ de Rudi Garcia. Rappelons que Joachim Andersen s’est souvent plaint du faible temps de jeu accordé par l’entraîneur de l’Olympique Lyonnais. La fin de contrat du technicien aurait pu l’inciter à envisager un retour à Lyon. Mais il faut croire que le football anglais et la perspective de rejoindre un grand d’Europe le séduisent davantage.