OL : Rudi Garcia et Lyon, rendez-vous le 24 mai

Dans : OL.

Rudi Garcia arrive en fin de contrat à l'Olympique Lyonnais et tout indique que l'entraîneur va partir. Mais ce dernier refuse d'évoquer ce sujet, donnant rendez-vous à tout le monde après la dernière journée de Ligue 1.

Le 23 mai prochain, l’Olympique Lyonnais recevra l’OGC Nice pour conclure sa saison de Ligue 1 et c’est une évidence cette rencontre sera décisive. Même si l’OL a la certitude de jouer une coupe d’Europe en 2021-2022, Jean-Michel Aulas souhaite que cela soit la Ligue des champions, les finances de Lyon en ayant bien besoin. La pression sera donc énorme lors des deux derniers matchs, et Rudi Garcia n’échappera pas à cette tension palpable à l’OL comme dans les autres clubs en lice pour le podium. Pour l’entraîneur de 57 ans, la suite de sa carrière pourrait éventuellement être liée à ces deux matchs, puisque le président lyonnais l’a dit et répété, l’avenir de Garcia ne sera décidé qu’au lendemain de la dernière journée du Championnat. Pour l’instant, de nombreux signaux annoncent une révolution sur le banc de l’OL, mais Jean-Michel Aulas s’agace quand des noms sont dévoilés comme des successeurs possibles de son actuel technicien, comme cela a été le cas avec la récente rumeur d'un contact pris par Juninho avec Paulo Fonseca.

A deux jours du déplacement à Nîmes, Rudi Garcia a une nouvelle fois été interrogé sur sa situation personnelle. Et il est resté toujours aussi droit dans ses bottes. « On s'en tient avec ce que l'on a dit avec les dirigeants. On fera le point quand le championnat sera terminé. Les rumeurs ? Ce qu’il se passe en ce moment est logique quand un joueur ou un coach est en fin de contrat. Il y a plein de rumeurs qui circulent mais ce n'est pas un problème particulier. L'essentiel c'est de gagner à Nîmes, le reste importe peu. Je ne lis pas les rumeurs, mais cela parait logique que l'on puisse remplir un peu de feuilles blanches par rapport à cette situation contractuelles (…) Pour ma part, je reste concentré sur l'OL et le match à Nîmes. On peut encore avoir de belles satisfactions sur cette fin de saison », a rappelé Rudi Garcia, pas décidé à lâcher le moindre indice concernant son avenir à l'Olympique Lyonnais ou ailleurs. Et cela même si la tendance est plutôt à un avenir ailleurs.