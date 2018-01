OL : Un but et le mercato de cet attaquant est réglé

Dans : OL, Mercato.

Handicapée par les absences de Traoré et Mariano, l’attaque lyonnaise avait tout de même fière allure pour la première sortie de l’année du côté de Nancy, avec trois buts inscrits dans un match renversant.

Avec une passe décisive et le but vainqueur, Maxwel Cornet s’est mis à son avantage au meilleur des moments. En effet, le mois de janvier est celui qui lance la deuxième partie de saison, mais aussi le marché des transferts. Et si Bruno Genesio a un temps eu un doute au sujet de son avenir en préparant l’éventuelle venue d’un attaquant, ce n’est plus le cas.

Selon Le Progrès, sa performance à Nancy et notamment la confiance montée pour tirer le coup-franc qui semblait promis à Nabil Fékir, a fini de convaincre son entraineur qu’il ne devait pas lâcher son international ivoirien au mercato. Les candidats sont prévenus, sauf offre démente dans les prochaines semaines, l’ancien messin poursuivra la saison au sein de l’OL, où il devrait toutefois rapidement retrouver son statut de joker offensif. Mais un remplaçant aussi efficace est un luxe dont l’OL ne peut pas se passer avec son programme sportif en 2018.