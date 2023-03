OL : Laurent Blanc fait pire que Peter Bosz, la crise couve

Dans : OL.

La crise couve à l’OL, dixième de Ligue 1 après le match nul de dimanche face à Lorient à domicile (0-0).

Plus que jamais largué dans la course à l’Europe, l’Olympique Lyonnais avait pourtant un coup à jouer dimanche à domicile contre Lorient. Et pour cause, tous les concurrents de l’OL pour l’Europe ont été accrochés, de Rennes à Nice en passant par Lille. Mais malgré une légère domination, les hommes de Laurent Blanc, qui manquent cruellement d’un tueur devant le but en l’absence d’Alexandre Lacazette, ont concédé le match nul. Depuis dimanche, Laurent Blanc compte une moyenne de points inférieure à celle de Peter Bosz. De quoi soulever de premiers questionnements sur l’entraîneur lyonnais, dont les choix sont de plus en plus contestés dans la capitale des Gaules. Sur le plateau de « Tant qu’il y aura des Gones » sur Olympique et Lyonnais, le consultant Nicolas Puydebois a émis quelques doutes sur Laurent Blanc, notamment vis-à-vis des jeunes.

« Il n’a pas fait un audit avant d’arriver ? Quand tu signes quelque part, tu te renseignes, tu regardes où tu débarques. Il savait où il mettait les pieds, il a peut-être fait des demandes qui n’ont pas abouti avec le numéro 6, mais à un moment donné, tu sais où tu vas. Tu sais que l’OL est un club formateur, qu’il y a des jeunes du centre qui vont jouer, que l’effectif est jeune » a lâché Nicolas Puydebois, dépité par la mauvaise passe de Lyon, avant de poursuivre. « Je lis qu’on a des mercenaires dans le groupe. Ok, mais ce sont des mercenaires qui sont meilleurs que ceux à Reims ou à Lorient, à preuve du contraire, non ? Je vois une équipe sans idée donc encore une fois qui est là pour les apporter ? Malheureusement, il n’y a pas de leaders dans cette équipe pour que ça ne soit pas au coach de le faire. Blanc a tendance à ne faire que critiquer. Il y a toujours quelque chose qui ne va pas, mais c’est à lui aussi de trouver des solutions » peste l’ancien gardien de l’OL, remonté après un entraîneur qui fait de moins en moins l’unanimité au Groupama Stadium, où ses choix de faire entrer Moussa Dembélé ou encore Houssem Aouar contre Lorient n’ont pas été compris.