OL Un bug à 30ME déjà corrigé par Rudi Garcia à Lyon ?

Dans : OL, Ligue 1.

Joachim Andersen était titulaire lors de la victoire de l'Olympique Lyonnais contre Metz. Et le défenseur recruté à prix d'or au dernier mercato avoue se sentir mieux.

Pour s’offrir Joachim Andersen lors du dernier marché des transferts, Jean-Michel Aulas et l’Olympique Lyonnais ont accepté de payer 24ME plus 6ME de bonus à la Sampdoria, soit le plus gros transfert de l’histoire de l’OL. Mais c’est peu dire que de constater que le jeune défenseur international danois a déçu depuis le début de saison, ne semblant pas réellement trouver sa place…qu’il a finalement perdue au profit de Marcelo. Mais Rudi Garcia a visiblement décidé de prendre le dossier Andersen en charge, et samedi soir il l’a aligné au cœur de la défense lyonnais contre Metz. Même si l’ancien joueur de la Sampdoria n’a pas rendu une copie exceptionnelle, il a toutefois paru mieux s’intégrer dans le collectif de l’OL.

Après la rencontre, Joachim Anderson a reconnu que la venue de Rudi Garcia avait changé la donne dans le bon sens pour lui. « On a parlé avec Rudi Garcia, plusieurs fois. Il m’avait aussi parlé quand je ne jouais pas. Son style est rafraîchissant, offensif. On a joué deux matchs avec lui et on a eu plus d’occasions qu’en début de saison. Ça fait plaisir de retrouver le terrain, j’ai joué un bon match et je suis heureux d’avoir apporté ma contribution. On peut faire mieux, on peut marquer plus, mais c’est positif pour le moment et on peut bâtir là-dessus. Je préfère être dans une équipe qui attaque, garde la balle. Le style de Sylvinho était différent mais on ne sait jamais de quoi sera fait le football. Maintenant, on va de l’avant », a confié le défenseur danois de l’Olympique Lyonnais, qui va désormais devoir confirmer tout cela lors des prochains matchs.