OL : Un attaquant néerlandais convoité par Petez Bosz ?

Désormais aux commandes de l'Olympique Lyonnais, Peter Bosz travaille avec Juninho sur le marché des transferts. Parmi les cibles de l'OL, Arnaut Danjuma, l'attaquant néerlandais.

Reparti aux Caraïbes pour finir ses vacances, le nouvel entraîneur de l’Olympique Lyonnais l’a confié en conférence de presse, il s’entretient chaque jour avec Juninho pour préparer la saison prochaine. Et si le directeur sportif brésilien a sa filière sud-américaine il se pourrait bien que Peter Bosz soit lui nettement plus branché sur le marché néerlandais. Le technicien de l’OL connaît bien ses compatriotes, et c’est probablement ce qui a mené Lyon à se renseigner sur le cas d’Arnaut Danjuma, l’attaquant international néerlandais révélé sous le maillot du PSV Eindhoven, et qui a rejoint Bournemouth en 2019 pour 16,5 millions d’euros. Car faute d’avoir réussi à remonter en Premier League, les Cherries doivent tailler dans leur effectif, et Danjuma constitue l’un des joueurs les plus valorisés financièrement par le club, ce qui laisse envisager une vente cet été.

Le Mail Online explique que les dirigeants de Bournemouth doivent faire des sacrifices, et Arnaut Danjuma fait déjà l’objet de l’intérêt de plusieurs clubs. « Leicester, Wolfsburg et Lyon sont des clubs qui s’intéressent au joueur de 24 ans qui a été l’un des plus impressionnants en Championship cette saison », explique David Kent, journaliste du média anglais. Sous contrat jusqu’en 2024 avec le récent sixième de D2 anglaise, Danjuma est valorisé à 12 millions d’euros, un prix qui n’est pas du tout excessif pour un attaquant prometteur. Car cette saison, le joueur néerlandais a disputé 33 matchs, marqué 15 buts et fait 7 passes décisives. De quoi attirer l'intérêt de nombreux clubs, ce qui semble d'ores et déjà le cas. Avec Peter Bosz sur son banc, l'Olympique Lyonnais a probablement un atout majeur dans ce dossier, à Jean-Michel Aulas de mettre tout cela en musique si telle est l'intention de l'OL.