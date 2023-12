OL ‍: Un Argentin de Boca Juniors à Lyon, Textor a un plan

Dans : OL.

Par Claude Dautel

La multipropriété permet de réaliser des opérations pour le moins complexes au mercato. Et à en croire la presse brésilienne, c'est ce que s'apprête à faire John Textor pour recruter Cristian Medina, le milieu de terrain argentin de Boca Juniors.

Cristian Medina n’est peut-être pas un nom qui dit énormément aux supporters de l’Olympique Lyonnais, mais à en croire plusieurs médias sud-américains dont O Globo et Pagina 12, le milieu de terrain de 21 ans a tapé dans l’œil de John Textor. Valorisé actuellement à 8,5 millions d’euros, Medina est international U23 avec l’Argentine, et il pourrait donc disputer les Jeux Olympiques 2024 à Paris avec son pays. Le propriétaire de l’Olympique Lyonnais souhaite cependant que le natif de Moreno soit recruté par Botafogo, son club brésilien, même si pour cela, c'est l’OL qui doit payer le transfert à Boca Juniors et prêter ensuite Cristian Medina une saison au Brésil avant qu'il ne revienne ensuite à Lyon. Pour céder son joueur, le mythique club argentin a fixé une clause libératoire à 15 millions d’euros, mais serait prêt à céder pour un montant moindre le milieu de terrain qui est sous contrat jusqu’en 2017.

Cristian Medina à l'OL en passant par Botafogo

Sous le maillot de Boca Juniors, et malgré son jeune âge, Cristian Medina est devenu un titulaire indiscutable, et il a déjà gagné cinq titres avec le club de Buenos Aires. Pour l’instant, les dirigeants argentins ont refusé la première offre de John Textor, lequel voulait en plus étaler le paiement du joueur. Du côté du joueur, on aurait été convaincu de l'intérêt de signer à Botafogo par l'argument qu'il sera ensuite très facile de rejoindre l'Europe via l'Olympique Lyonnais ou éventuellement Crystal Palace, même si ce club n'appartient pas directement à John Textor. De même, la présence de Nicolas Tagliafico à l'OL serait un argument important concernant la venue de Cristian Medina dans un an. Il faut désormais que toute cette mayonnaise prenne, mais on l'a vu avec Ernest Nuamah, le propriétaire américain de l'Olympique Lyonnais est habile dans ce genre de manœuvre.