OL : Un arbitre zéro, Manchester City crie à l’injustice

Dans : OL.

Rarement, un arbitre aura fait autant polémique avant, pendant et après un quart de finale de Ligue des Champions que celui en charge du choc entre Lyon et Manchester City.

Avant la rencontre, l’Olympique Lyonnais avait exprimé son mécontentement devant le choix de l’UEFA de nommer le Néerlandais Danny Makkiele pour cette rencontre. Le club rhodanien redoutait un conflit d’intérêts, dans la mesure où une élimination de l’OL aurait directement qualifié l’Ajax Amsterdam pour la phase finale de la Ligue des Champions 2020-2021. Mais après le match, ce sont les supporters de Manchester City qui pestent après l’arbitrage de M. Makkiele. Mais également les joueurs, à l’instar d’Aymeric Laporte. Sur son compte Twitter, le Français a fait savoir qu’il ne digérait pas la décision des arbitres de valider le but du 2-1 inscrit par Moussa Dembélé, lequel a été coupable d’une faute avant de filer défier Ederson selon l’ancien de Bilbao.

« C’est à cause de ça que j’ai été éliminé. Juste pour être clair : je ne me cacherai pas, je suis un joueur de football mais un homme avant tout, nous avons tous fait des erreurs dans ce jeu, et je prends aussi ma responsabilité pour la mauvaise performance de l’équipe ce soir. Mais cette décision est difficile à accepter, surtout dans un match à élimination ET avec l’aide du VAR » a posté Aymeric Laporte, qui n’en oublie pas pour autant d’être fair-play en souhaitant bonne chance à Lyon pour la suite de la compétition, alors que les Gones défieront le Bayern Munich en demi-finale. « Ceci étant dit : bonne chance à Lyon pour la suite. Et il va y en avoir un peu besoin ». Des propos qui ne manqueront pas de faire réagir dans la capitale des Gaules…