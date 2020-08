OL : Un étonnant choix d'arbitre, Lyon refuse la polémique

Dans : OL.

Pour arbitrer le quart de finale OL-Man Utd, l'UEFA a désigné un arbitre néerlandais et même aux Pays-Bas cela provoque une polémique.

Expérimenté arbitre européen, Danny Makkelie sera au sifflet samedi soir pour le dernier quart de finale de la Ligue des champions qui opposera l’Olympique Lyonnais à Manchester United. Un arbitre bien connu en France pour avoir assuré la VAR lors de la finale du dernier Mondial gagné par le Bleus contre la Croatie, avec notamment une polémique sur le penalty qui avait permis à Antoine Griezmann de marquer un des quatre buts tricolores. Mais cette fois c’est la nationalité néerlandaise de Makkelie qui pose un problème. Car si l’OL est battu par le club anglais, alors c’est l’Ajax Amsterdam qui sera directement qualifié pour la phase de poules de la Ligue des champions. Bien évidemment, personne ne peut penser que l’arbitre sera motivé par cela, mais forcément il y avait peut-être un autre arbitre à désigner afin d'éviter les débats complotistes.

Mais même dans son pays, on estime que l’UEFA s’est plantée dans son choix. « C’est malavisé et incroyablement stupide. Vu les intérêts des Pays- Bas, l’UEFA n’aurait jamais dû mettre Danny Makkelie dans cette situation. Je n’ai aucun doute sur son honnêteté, mais la France risque d’en faire beaucoup sur cette affaire, et de demander un changement d’arbitre », confie dans L’Equipe, Dick Jol, ancien arbitre néerlandais. Cependant, selon le quotidien sportif, du côté de l’Olympique Lyonnais on refuse de polémiquer sur ce sujet, l’OL ayant fait savoir qu’il n’y avait aucun commentaire à faire sur la désignation de Danny Makkelie pour arbitrer le quart de finale contre Manchester United. On espère tout de même que ce dernier rendra une copie impeccable samedi soir, sinon cela risque évidemment de faire causer.