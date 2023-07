OL ‍: Un appel pour rien, la DNCG enfonce Textor ‍!

Dans : OL.

Par Corentin Facy

La DNCG a étudié l’appel de l’Olympique Lyonnais mais a maintenu les sanctions prises à l’encontre du club de John Textor.

Les sanctions prises il y a quelques jours par la DNCG à l’encontre de l’Olympique Lyonnais sont toujours d’actualité, malgré l’appel effectué par le club rhodanien. Le nouveau président du club rhodanien Santiago Cucci avait expliqué que l’OL apporterait plus de précisions auprès de la DNCG afin de ne plus avoir sa masse salariale et ses indemnités de transferts encadrés.

« On va apporter plus de précisions que sur notre première copie et c’est pour cela que nous allons faire appel pour montrer le sérieux du premier projet en amenant des éléments qui nous avaient été demandés dans la première analyse de la DNCG. Nous arriverons avec un dossier sérieux et compréhensible » avait affirmé le successeur de Jean-Michel Aulas.

La DNCG maintient les sanctions contre l'OL

Les précisions dont il parle n’ont sans doute pas été assez convaincantes pour le gendarme financier du football français puisque la commission d’appel de la DNCG de la FFF a pris la décision de confirmer toutes les sanctions prises à l’encontre de l’Olympique Lyonnais. L’encadrement de la masse salariale et des indemnités de mutation seront donc à l’ordre du jour durant tout le mercato. Une très mauvaise nouvelle pour John Textor et pour les responsables du recrutement dans la capitale des Gaules.