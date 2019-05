OL : Un Algérien à 10ME pour remplacer Ndombele à Lyon ?

Dans : OL, Mercato, Serie A.

Jean-Michel Aulas a ouvertement évoqué, et à plusieurs reprises, le départ de Tanguy Ndombele, le président de l'Olympique Lyonnais proposant notamment au Paris Saint-Germain de venir acheter son milieu de terrain international. Même si on ne sait pas si Juninho a validé le départ de l'ancien amiénois, Tanguy Ndombele semble avoir un bon de sortie lors de ce mercato. Et si cette vente se confirmait, l'OL aurait déjà pris un coup d'avance. Le site SoccerLink affirme en effet que le club de Jean-Michel Aulas surveille de très près la situation d'Ismaël Bennacer.

International algérien de 21 ans, le milieu d'Empoli s'apprête à quitter la formation italienne, reléguée en Serie B, et l'Olympique Lyonnais se serait positionné le concernant. Cependant, l'OL a fort à faire dans ce dossier à 10ME, car Naples aurait également le souhait de convaincre le natif d'Arles, international français avec les U19 mais qui a depuis décidé de devenir un Fennec. Afin de rafler la mise, et avec Florian Maurice à la manoeuvre, l'OL a multiplié les contacts avec l'entourage d'Ismaël Bennacer, lequel semble être enclin à privilégier une signature avec le club lyonnais lors du mercato qui s'ouvre dans deux semaines.