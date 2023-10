OL ‍: Trop c'est trop, les supporters lâchent Cherki ‍!

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL a plongé un peu plus dans la crise après sa défaite à Reims ce dimanche. La prestation de Rayan Cherki fait énormément parler les fans du club rhodanien.

Les hommes de Fabio Grosso étaient encore une fois hors-sujet ce dimanche en Ligue 1. Sur la pelouse du Stade de Reims, l'OL n'a pas tenu la distance face à des Champenois meilleurs dans tous les compartiments du jeu. Les Gones, derniers du classement après 7 journées disputées, ne semblent pas trouver les solutions pour relever la tête. Contre Reims, les attitudes n'étaient pas forcément très bonnes. Celle d'un joueur pose question... En effet, Rayan Cherki aura fait preuve de beaucoup trop d'individualisme pour les fans et observateurs de l'OL.

Le train Cherki reste en quai

Sur les réseaux sociaux, dont X, les internautes n'ont pas manqué de tacler le jeune international Espoirs. Beaucoup d'entre eux ont même indiqué vouloir « quitter le train Cherki ». « Je l’ai bcp défendu, mais j’en ai assez. Le niveau est mauvais, il touche 50 ballons, y a 8 passes derrière la jambe, il anéantit des occasions, multiplie les touches de balles, ne décale jamais. Ça joue jamais simple, ça râle, ça souffle, ça lève les bras » ; « Zero… mais à part le fameux match en CDF contre Nantes y’a 2 ans citez moi un bon match ? Buts ? Passe D ? Pour ma part aucun souvenir…éternel espoir… » ; « En plus d'être anti collectif, sont comportement est exécrable » ; « Il me sort par les trous de nez! (Pas que lui) il a un talent IMMENSE pour les foot mais un QI football tellement proche de zero... » ; « Il est cuit depuis belle lurette. Jamais compris cette hype autour de lui, aucun match référence, fallait garder Barcola et le lourder lui à Paris » ou encore « De plus en plus de personnes qui montent dans le train "Cherki n'est pas fait pour le haut niveau" ça fait plaisir ! », pouvait-on voir comme commentaires envers un Cherki qui fait donc de moins en moins l'unanimité. Reste à savoir si le jeune Gone sera aussi remis en cause par Fabio Grosso, désireux de faire progresser son groupe malgré ses carences.