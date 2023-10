OL ‍: Trois recruteurs virés à l'Américaine, Textor frappe fort

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL veut très vite procéder à des changements majeurs afin de remonter la pente. Trois nouveaux départs ont été actés ces dernières heures.

La situation à l'OL est chaotique depuis de nombreux mois maintenant. John Textor a promis des changements importants et ils sont en train d'arriver. Vincent Ponsot a quitté la section masculine et Santiago Cucci, président exécutif, va lui aussi s'en aller. Mais ce n'est pas tout, puisque l'OL veut ardemment démarrer un nouveau cycle et créer l'électrochoc qui permettrait au club rhodanien de remonter la pente. Selon les informations de Olympique et Lyonnais, Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia, membres de la cellule de recrutement, vont aussi quitter le navire...

John Textor passe des paroles aux actes

Les départs se succèdent donc mais les arrivées peinent à se concrétiser. Le média rhodanien rajoute que Matthieu Louis-Jean va devoir désormais signer de nouvelles personnalités. Seuls Benjamin Charier, Mickaël Marques et Stéphane Henchoz sont actuellement en poste. John Textor compte toujours nommer un directeur sportif et devrait se décider prochainement. A noter que d'après Mohamed Toubache-Ter, Alexandre Jeannin, Michel Rouquette et Alain Caveglia ont appris leur départ via le média Olympique et Lyonnais. Et apparemment, l’une des trois personnes serait « tombée de 10 étages pensant à une énorme farce ». Cette affaire pourrait donc se terminer aux prud'hommes et coûter encore un peu d'argent aux finances de l'OL. Reste à savoir si tous ces changements porteront leurs fruits. Car la situation sportive est chaotique. L'OL est bon dernier de Ligue 1 avec seulement 3 points au compteur en 9 matchs disputés... Le club rhodanien va attendre avec attention ce qui adviendra aussi de son match reporté à Marseille après les agressions subies. Fabio Grosso pourrait lui manquer quelques matchs après sa lourde blessure.