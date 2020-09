OL : Trois offres pour Aouar, aucun accord pour Reine-Adélaïde

Dans : OL.

En marge de la présentation de Lucas Paqueta, Jean-Michel Aulas a donné les dernières nouvelles en provenance du mercato de l'Olympique Lyonnais.

Jean-Michel Aulas avait le sourire ce mercredi soir en présentant officiellement Lucas Paqueta, un joueur que Juninho connaît de longue date et pour qui l’OL a dépensé 20ME afin de le faire venir de l’AC Milan. Mais le président de l’Olympique Lyonnais a également profité de cette conférence de presse pour faire un point sur le mercato, lui qui a fixé la deadline pour des ventes à vendredi soir. Une date limite qu’il a finalement changée, puisque JMA a indiqué qu’éventuellement des opérations pourraient se faire jusqu'à samedi matin. Une fois ces considérations sur le calendrier faites, Jean-Michel Aulas est revenu sur deux dossiers qui pourraient changer la donne, à savoir ceux d’Houssem Aouar et de Jeff Reine-Adélaïde.

Au sujet du second, le patron de l’Olympique Lyonnais a démenti avoir trouvé un accord avec le Hertha Berlin, ce que RMC avait prétendu quelques heures avant. Pour Houssem Aouar, Jean-Michel Aulas a annoncé avoir trois contacts sérieux. « Trois clubs s’intéressent à Houssem Aouar, et ce sont des clubs qui ont fait la dernière Ligue des champions. Mais certains ne peuvent pas nous donner d’engagement financier. On travaille tous, et jour et nuit sur le mercato », a expliqué le président de l’OL, qui a également indiqué que le dossier Facundo Pellistri était proche d’être bouclé. D'ici le 5 octobre, cela risque de considérablement bouger du côté de Lyon.