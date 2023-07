OL ‍: Trois joueurs se déchirent, Lyon va frapper

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Après les trois premiers matchs amicaux, certains joueurs de l’Olympique Lyonnais ont déjà perdu des points. Leurs difficultés n’ont pas échappé à l’entraîneur Laurent Blanc qui attend davantage de qualité dans leurs performances.

A moins d’un mois de la reprise du championnat, le niveau d’exigence commence à monter. Les entraîneurs tiennent comptent des effets de la préparation physique. Mais les performances dans les matchs amicaux sont tout de même observées avec la plus grande attention, notamment du côté de l’Olympique Lyonnais où certains joueurs ont déjà perdu des points. Après les rencontres face à De Treffers (2-1), Manchester United (0-1) et Molenbeek (0-1), le jeune Johann Lepenant ne s’est pas montré à son avantage dans l’entrejeu.

💬 "On est l'Olympique Lyonnais, peu importe le match on doit le gagner"



La réaction de Saël Kumbedi après la défaite (1-0) dans ce troisième match de préparation



Pour voir les réactions d'après-match ⤵ — Olympique Lyonnais (@OL) July 23, 2023

Le milieu de terrain peut donc se sentir visé par l’analyse de Laurent Blanc. « On manque de liant, c’est flagrant », a regretté le technicien après la défaite contre les Belges dimanche. Si le Cévenol n’a pas cité de noms, l’attaquant Amin Sarr et l’ailier Jeffinho l’ont probablement déçu. Les deux recrues du dernier mercato hivernal ont rendu des copies insuffisantes. D’où les commentaires sévères de Laurent Blanc sur son secteur offensif. « Dans la surface, on fait beaucoup trop peu », a critiqué le coach de l’Olympique Lyonnais.

La concurrence revient

« On ressort le ballon avec du mouvement, mais il faut le talent et l’expérience devant le but. On maîtrise mieux le ballon, mais cela ne suffit pas, a-t-il ajouté. (...) Cela fait deux matchs qu’on ne marque plus de but. Si vous voulez marquer, il faut être dangereux, c’est notre note négative. » Dans le viseur de leur entraîneur, Johann Lepenant, Amin Sarr et Jeffinho seront bientôt confrontés au retour des Bleuets Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Bradley Barcola (si ce dernier ne rejoint pas le Paris Saint-Germain), sans compter les éventuels renforts souhaités par Laurent Blanc.