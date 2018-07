OL : Trois champions du monde formés à l'OL, Genesio applaudit !

Dans : OL, Equipe de France.

Victoire ou pas en finale de la Coupe du Monde, l'Olympique Lyonnais avait programmé une séance d'entraînement ce lundi, mais forcément il y avait de la joie dans l'air pour Bruno Genesio et ses joueurs. Car du côté de l'OL on n'a pas oublié qu'en plus de Nabil Fekir, deux autres Bleus venaient de l'académie lyonnais, Samuel Umtiti et Corentin Tolisso, et que cela valait forcément un énorme coup de chapeau.

Et l'entraîneur de l'Olympique Lyonnais a évidemment tenu à saluer l'événement comme il se doit. « C’est une grande fierté pour Nabil mais aussi pour Coco Tolisso et Sam Umtiti qui ont été également formés chez nous. C’est exceptionnel d’avoir trois joueurs formés au club qui sont désormais champions du monde. Les trois le méritent car ils ont beaucoup travaillé et fait d’énormes sacrifices pour arriver au plus haut niveau. Nabil a fait une saison pleine et même s’il a été retardé par une blessure, il s’est accroché pour terminer la saison avec nous en faisant beaucoup pour le club. Comme je dis souvent, les récompenses collectives sont souvent accompagnées de récompenses individuelles. Cela a été le cas pour Nabil : grâce à ses performances dans l’équipe, il a été sélectionné avec les Bleus et le voilà aujourd’hui avec la récompense suprême, champion du monde. Bravo à lui ! », a confié, sur le site de l'OL, Bruno Genesio.