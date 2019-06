OL : Tousart veut des explications de Juninho avant de parler mercato

Dans : OL, Mercato, Ligue 1.

Il y a une semaine, lors de la conférence de presse tenue par Juninho et Sylvinho à Lyon, le nouveau directeur sportif avait évoqué le cas de Lucas Tousart, estimant que l'Olympique Lyonnais devait se renforcer à ce poste au mercato, le milieu international Espoirs étant jugé physique plus que technique. Une petite phrase qui avait évidemment fait réagir Lucas Tousart. Et ce lundi, avec quelques jours de recul, le joueur du club de Jean-Michel Aulas estime qu'il devra avoir une franche explication avec Juninho, affirmant que ce dernier ne l'avait pas encore contacté pour évoquer ce sujet.

Dans Le Progrès, Lucas Tousart joue cartes sur table. « C’est normal que l’OL recherche un autre joueur s’il en a envie, qui ne soit pas dans le même profil que le mien. Tout le monde sait que j’ai des aptitudes physiques à la récupération du ballon, que je suis capable d’annihiler des contre-attaques, mais que j’ai un profil moins technique de joueur-relais devant la défense. Je ne veux pas trop revenir sur ce qui a été dit et peut-être mal interprété aussi. On verra à mon retour à Lyon, mais il faudra une discussion, ce n’était pas une remarque anodine (...) Je suis attaché au club, au projet. J’ai tout donné pour retrouver la Ligue des Champions, j’ai envie de m’inscrire dans la continuité avec le club, mais il faut voir si l’on est sur la même longueur d’onde », prévient le milieu de terrain de l'Olympique Lyonnais, qui n'a toutefois pas confirmé un éventuel contact déjà existant avec West Ham, comme cela avait été suggéré ces derniers temps.