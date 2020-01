OL : Tousart à Berlin, Aulas refuse une offre incroyable

Dans : OL.

Lundi soir, l’Olympique Lyonnais a officialisé la signature de sa première recrue de l’hiver. Il s’agit de Karl Toko-Ekambi, prêté avec option d’achat par Villarreal.

Cette signature ne clôture pas pour autant le mercato hivernal des Gones, loin de là. Et pour cause, l’OL est toujours vivement attaqué par le Hertha Berlin dans le dossier Lucas Tousart. Courtisé avec assiduité par le club allemand depuis le début du mercato, l’ancien milieu de Valenciennes a fait l’objet d’une seconde offre berlinoise en début de semaine, selon les informations de L’Equipe. Après une première offre refusée par l’OL à hauteur de 20 ME bonus compris, le Hertha Berlin a proposé 25 ME avec une part de bonus importantes au club rhodanien.

Une proposition que l’Olympique Lyonnais a de grandes chances… de refuser. Un troisième round se prépare donc dans ce dossier épineux du mercato de l’OL puisque selon le quotidien national, il y a fort à parier que le Hertha Berlin revienne à la charge pour recruter celui qui apparaît depuis le début du mercato comme la priorité n°1 de l’hiver chez le 14e de Bundesliga. Une chose est certaine à Lyon, le départ de Lucas Tousart ne sera validé que si les Gones ont l’assurance de recruter un joueur à ce poste en janvier. Ces derniers jours, le nom de Bruno Guimaraes, pour qui Lyon a déjà proposé 17 ME, circule. Mais ce dossier paraît extrêmement délicat à boucler…