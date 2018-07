OL : Toulouse va revenir à la charge pour Ferri !

Dans : OL, Mercato, Ligue 1, TFC.

L’hiver dernier, un départ de Jordan Ferri a régulièrement été évoqué en interne à l’Olympique Lyonnais.

Et pour cause, le milieu de terrain manquait cruellement de temps de jeu et était courtisé par certains clubs français. Toulouse a notamment effectué un intense forcing pour tenter d’arracher la signature du joueur, sans réussite. Et si ce n’était que partie remise ? C’est possible selon le journaliste de Yahoo Sport, Manu Lonjon. En effet, les dirigeants de Toulouse apprécient toujours le profil de Jordan Ferri, qui pourrait être accessible contre une indemnité de transfert assez faible.

Pour l’heure, aucune offre n’a encore été transmise par le TFC à l’OL, mais cela devrait être imminent. Reste à savoir quelle sera la position de l’Olympique Lyonnais, qui recherche un milieu de terrain pour concurrencer Lucas Tousart, mais qui n’a visiblement pas prévu de recruter deux joueurs dans ce secteur de jeu. En cas de départ de Ferri, deux options existeraient pour Lyon : recruter un nouveau joueur ou définitivement lancer dans le grand Pape Cheikh Diop, acheté en provenance du Celta Vigo l’été dernier et qui n’a quasiment pas joué la saison dernière.