OL : Tolisso met fin à une polémique à 112 euros

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Malgré l’enjeu marketing avec les ventes de maillots, l’OL n’a toujours pas officialisé les nouveaux numéros de ses recrues phares, Lacazette et Tolisso.

Lors des matchs amicaux de l'Olympique Lyonnais, Alexandre Lacazette joue avec le n°91, un numéro sans doute provisoire dans la mesure où l’ex-attaquant d’Arsenal n’avait pas voulu officialiser son choix de numéro lors de sa conférence de presse de présentation. De son côté, Corentin Tolisso n’a disputé aucun match de préparation pour le moment. Mais sur la boutique du club, son maillot est en vente avec le n°5. Pour les supporters, malgré tout l’amour pour Corentin Tolisso et Alexandre Lacazette, il est toutefois difficile de commander un maillot sans être certain que le numéro en question sera le bon et celui utilisé au cours de la saison. C’est pour cette raison que via son compte Twitter, Corentin Tolisso est sorti du silence ce mercredi en indiquant aux supporters de l’OL que le numéro 5 n’apparaitrait pas sur son maillot en championnat, un maillot que certains fans ont déjà acheté pour 112 euros au total.

Tolisso lève un doute sur son numéro de maillot

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Corentin (@corentintolisso)

« Numéro provisoire ! Je ne jouerai pas avec en championnat » a publié Corentin Tolisso sur son compte Twitter, où les supporters de l’OL ont remercié le champion du monde 2018 pour sa précision. Il faut dire que des centaines de supporters de l’Olympique Lyonnais se tâtaient d’acheter ce maillot avec ce numéro. Tout le monde est donc prévenu, il est plus prudent d’attendre l’officialisation des numéros transmis à la LFP avant de lâcher un billet de cent euros pour ceux voulant acheter un maillot de Corentin Tolisso ou d’Alexandre Lacazette, pour qui le problème est similaire. Au-delà du choix du numéro de maillot, les supporters rhodaniens espèrent surtout voir Corentin Tolisso sur les terrains au plus vite. Car pour l’heure, l’ex-joueur du Bayern Munich n’a pas disputé une seule minute en match amical en raison d’un physique toujours capricieux.