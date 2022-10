OL : Tolisso lui fait peur, Sébastien Tarrago balance ses vérités

Dans : OL.

Par Claude Dautel

L'Olympique Lyonnais traverse une crise sérieuse, l'OL pouvant même se retrouver dans la deuxième partie du classement de Ligue 1 après cette 10e journée de Championnat. Et Peter Bosz n'est pas le seul à susciter des doutes.

En préambule au mercato, l’Olympique Lyonnais avait affirmé son souhait de miser sur ceux qui étaient porteurs de l’ADN OL. Cela s’est concrétisé par les retours d’Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso. Le come-back du joueur du Bayern Munich a été perturbé par une blessure dès la préparation estivale, mais hélas dès qu’il a repris la compétition, le champion du monde 2018 n’a pas semblé pouvoir diriger le jeu de son équipe. Contre Toulouse, Corentin Tolisso a cédé sa place à la 67e minute de jeu, Maxence Caqueret venant lui succéder en milieu de terrain. Revenant sur ce retour de Corentin Tolisso à l’Olympique Lyonnais, Sébastien Tarrago avoue qu’il commence à être sérieusement inquiet, ne voyant pas le milieu de terrain de 28 ans être en mesure d’apporter ce que l’OL attendait de lui.

Corentin Tolisso loin d'être à 100% avec l'OL

Pour Sébastien Tarrago, Peter Bosz et les dirigeants de l’Olympique Lyonnais peuvent s’interroger sur Corentin Tolisso. « Je ne sais pas s’il y a un souci physique, mais je pense qu’il y a des problèmes avec certains joueurs et en tout cas un. C’est trop fragile (…) Corentin Tolisso au milieu de terrain, ça ne va pas. Il ne peut pas jouer plus d’une heure, quand il peut jouer, il y a un souci. Tu ne peux pas évoluer au plus haut niveau quand physiquement tu n’es pas au point. L’OL ne peut pas non plus continuer avec Thiago Mendes en défenseur central, ce n’est pas possible. Son match contre le PSG ne disait rien de ses qualités, tout se faisait à l’arrache, mais ce n’est pas ça être défenseur central. Je sais qu’il n’y a pas beaucoup de solutions, car on s’est planté au mercato à Lyon, mais là ce n’est pas possible de continuer dans le mur comme cela avec des joueurs incapables de répondre physiquement aux exigences, soit de répondre aux demandes tactiques à certains postes (…) Corentin Tolisso, on voit bien qu’il n’a plus rien dans les chaussettes actuellement. Quand on le voit sortir des matchs, il est tellement cramé que ça peut inquiéter les autres joueurs », a confié, visiblement désolé, le journaliste de l’Equipe.