OL-PSG : Des tickets à prix d'or, Lyon choqué !

Dans : OL.

Par Eric Bethsy

Comme d’autres pensionnaires de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a sensiblement revu les prix des places à la hausse pour la venue du Paris Saint-Germain. Si les supporters veulent assister à ce choc prévu début janvier, il faudra débourser au moins 81 euros. Un tarif vivement critiqué sur les réseaux sociaux.

L’année 2022 débutera avec de gros rendez-vous pour l’Olympique Lyonnais. Dès la reprise, les deux premières réceptions verront le Paris Saint-Germain et l’AS Saint-Etienne débarquer au Groupama Stadium, sans doute les 9 et 23 janvier. On parle de la venue de la meilleure équipe de Ligue 1 et du derby tant attendu, soit deux des rencontres les plus importantes de la saison pour les Gones.

81 euros au minimum face au PSG !

C’est pourquoi, à l’approche de Noël, le club rhodanien a mis les places en vente pour ces matchs, à des tarifs plus ou moins abordables. Rien de choquant en ce qui concerne l’affrontement contre les Verts, les prix commencent à partir de 36 euros. En revanche, les tarifs s’envolent pour la venue du Paris Saint-Germain. En effet, l’Olympique Lyonnais, comme d’autres pensionnaires de Ligue 1, profite de la présence de Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé pour gonfler les montants. Résultat, pour avoir la chance de voir les Gones défier la MNM, les supporters ne pourront pas dépenser moins de 81 euros !

@JM_Aulas bonjour président suite au match ol OM il serait très sympa de votre part et de celle du club de baisser l'intégralité des prix pour ol psg 81 euros la place la moins chère et toujours pas ma place de ol OM remboursé c'est une honte pour nous les supporters de l'ol — SR26 (@SR2669) December 4, 2021

C’est effectivement le prix du billet le moins cher, et qui ne donne droit qu’à un siège en catégorie 1, à savoir derrière les buts et dans la tribune la plus haute. Pour être mieux placé, il faudra débourser entre 103 et 382 euros. Alors sans surprise, la grille des tarifs de l’Olympique Lyonnais fait bondir, notamment sur le réseau social Twitter où certains internautes dénoncent une « honte ». Pas sûr que le Groupama Stadium fasse le plein lors de la 20e journée de Ligue 1, surtout si l’une ou plusieurs stars parisiennes devaient manquer à l’appel.