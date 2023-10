OL ‍: Tolisso et Cherki sur le banc, Grosso choque Lacazette

Dans : OL.

Par Hadrien Rivayrand

L'OL fait du surplace en Ligue 1... Les Gones ont encore été accrochés ce dimanche lors de la réception du FC Lorient.

La crise est toujours bien présente et pesante à l'OL. Ce dimanche en début d'après-midi, les Gones ont pourtant mené 3 buts à 1 avant de s'écrouler en seconde période pour laisser revenir le FC Lorient. La déception est grande car les hommes de Fabio Grosso ne décollent pas au classement et restent dans la zone rouge. Très inquiétant même si contre les Merlus, l'attaque lyonnaise a retrouvé des couleurs. Comme souvent, Alexandre Lacazette a fait le travail et marqué un doublé, lui qui devait pourtant faire sans Corentin Tolisso et Rayan Cherki au coup d'envoi. Fabio Grosso avait décidé de s'en passer. De quoi interloquer même si Lacazette comprend.

Lacazette fait confiance à Grosso

Lors d'un passage sur Prime Video, l'ancien d'Arsenal est en effet revenu sans langue de bois sur les choix de son nouvel entraineur. « On a connu la composition à l'hôtel. Oui, ça m'a surpris honnêtement. Ce sont des choix forts. Le coach a confiance dans tout le groupe. Il faut mériter sa place et ça va permettre à tout monde de continuer à travailler, ceux qui sont sur le banc ou sur le terrain », a notamment indiqué Alexandre Lacazette, qui sait que tous ses partenaires doivent prendre leurs responsabilités pour redresser la barre. Après la trêve internationale, l'Olympique Lyonnais recevra Clermont, autre équipe dans la zone rouge. Une rencontre très importante pour Fabio Grosso et ses hommes. Il ne serait pas étonnant de voir le champion du monde 2006 continuer à faire des choix forts, alors que certains cadres n'apportent pas forcément satisfaction depuis le début de la saison.