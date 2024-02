OL ‍: Tolisso défenseur central, l'idée de génie de Pierre Sage

Dans : OL.

Par Claude Dautel

Remplaçant au moment du coup d'envoi du match OL-OM, Corentin Tolisso savait que son entraîneur avait prévu une petite surprise à Gennaro Gattuso. Lorsqu'il est entré en jeu, le milieu de terrain s'est installé au coeur de la défense, et cela a été un choix payant.

Pas apparu au sommet de son art depuis le début de la saison, Corentin Tolisso a payé cela en débutant le choc entre Lyon et Marseille sur le banc de touche. Mais Pierre Sage avait tout de même une grosse idée en tête, puisque l’ancien joueur du Bayern Munich a remplacé Nicolas Tagliafico en seconde période, mais avec un repositionnement tactique. En effet, Tolisso s’est installé aux commandes de la défense centrale de l'OL et pas au milieu de terrain. Une grande première pour le joueur de 29 ans, mais qui ne doit rien au hasard. En effet, tout était préparé pour surprendre l'Olympique de Marseille et cela a particulièrement bien fonctionné, Corentin Tolisso étant impeccable à son poste.

L'OL avait tout prévu, même l'imprévu

Tolisso en défense centrale vous en avez pensé quoi ? 🤔 pic.twitter.com/i2yOG3wg7W — 𝗚𝗼𝗻𝗲𝘀 𝗔𝗿𝗲𝗮™ (@GonesArea) February 4, 2024

Après la rencontre, Alexandre Lacazette, qui avait tenu à mettre en avant Corentin Tolisso après le coup de sifflet final, a reconnu que Pierre Sage avait bien préparé son coup. « Ça a été travaillé samedi, et j’ai marqué un but contre lui. Je ne pensais pas que le coach l’aurait fait aujourd’hui, mais il a été très bien », a confié le buteur de l'Olympique Lyonnais, visiblement épaté par la prestation de son vieux compère. Et l'entraîneur de l'OL de confirmer que cela pourrait se reproduire d'ici à la fin la saison. « Quand je lui l’ai annoncé hier à l’entraînement, c’est vrai qu’il a fait une drôle de tête. Mais il faut reconnaître qu’il s’en est bien sorti. Ça rentre dans ce qu’on peut envisager pour l’avenir », a reconnu un Pierre Sage, heureux de ce choix gagnant.