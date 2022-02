OL : Tolisso de retour, Vincent Ponsot en mission !

Dans : OL.

Par Corentin Facy

Après avoir ficelé le retour de Tanguy Ndombele cet hiver, l’OL aimerait faire revenir Alexandre Lacazette et Corentin Tolisso.

La vente de Bruno Guimaraes à Newcastle a permis à l’Olympique Lyonnais de souffler un grand coup financièrement en récupérant 50 millions d’euros bonus compris. Avec cet argent, le club rhodanien a bouclé la signature de Romain Faivre en provenance du Stade Brestois et a convaincu Tanguy Ndombele de revenir à l’OL sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Et l’international français n’est pas le seul ancien Lyonnais à être dans le viseur de Jean-Michel Aulas et de Vincent Ponsot. Lors de la présentation à la presse de Faivre et de Ndombele, « JMA » a confirmé qu’il était « prêt à tous les efforts » pour faire revenir Alexandre Lacazette dans son club formateur, alors que le buteur d’Arsenal sera en fin de contrat avec les Gunners à la fin de la saison.

Ndombele puis Lacazette et Tolisso à l'OL ?

L'OL confirme son intérêt pour Lacazette et est en contact avec Tolisso https://t.co/xTTBtnw2Qj pic.twitter.com/DCosAFC1Zm — L'ÉQUIPE (@lequipe) February 2, 2022

Mais selon L’Equipe, un autre joueur formé à l’OL va faire l’objet de discussions l’été prochain en la personne de Corentin Tolisso. Lui aussi en fin de contrat, le milieu défensif du Bayern Munich est une cible prioritaire de l’Olympique Lyonnais au mercato estival selon les informations de L’Equipe. Vincent Ponsot, nouvel homme fort des Gones au côté de Jean-Michel Aulas depuis le départ de Juninho cet hiver, a par ailleurs confirmé que des « contacts » avaient été établis avec Corentin Tolisso et son entourage pour discuter d’un potentiel retour du champion du monde à Lyon. Comme dans le dossier Alexandre Lacazette, la tâche sera rude pour l’OL dans la mesure où les clubs intéressés sont nombreux… à commencer par le Bayern Munich, qui réfléchit toujours à l’opportunité de prolonger Corentin Tolisso, qui revient à un très bon niveau lors de cette seconde partie de saison. Dans le cas où le Bayern renoncerait finalement à prolonger Tolisso, les dirigeants de l’OL souhaitent être à l’affût et s’imposer comme le choix n°1 du joueur. Plus que jamais, la politique du rapatriement se confirme à Lyon…