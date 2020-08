OL : Tiémoué Bakayoko c'est 30ME, Lyon laisse tomber

Dans : OL.

L'Olympique Lyonnais a pensé à Tiémoué Bakayoko pour se renforcer lors de ce mercato. Mais Chelsea est trop gourmand pour l'OL.

Prêté par Chelsea à Monaco lors de la courte saison 2019-2020, Tiémoué Bakayoko est reparti à Londres où le milieu défensif a encore deux ans de contrat, mais où il ne souhaite pas rester. Ces derniers jours, le nom de l’international tricolore a circulé du côté de l’Olympique Lyonnais, des contacts semblant même avoir déjà été noués entre l’OL, les dirigeants de Chelsea et l’entourage de Tiémoué Bakayoko. Cependant, ce dimanche, Sky News affirme que si le milieu de terrain de 26 ans va effectivement quitter les Blues et la Premier League, les chances de le voir revenir en Ligue 1 et plus précisément à Lyon sont faibles voir même nulles. Dans ce dossier, Juninho et Jean-Michel Aulas ont un adversaire de choc, puisque l’AC Milan souhaite faire revenir le joueur qui lui avait été prêté lors de la saison 2018-2019.

Pour mener l’opération à son terme, le club italien est prêt à mettre 30ME sur la table et offrir un salaire conséquent à Tiémoué Bakayoko. Un investissement que l’Olympique Lyonnais ne souhaite pas faire pour le milieu de terrain de 26 ans, même si cette piste a été étudiée sérieusement. Tant que le deal ne sera pas fait entre Chelsea et l’AC Milan, l’OL garde le dossier au chaud, mais Jean-Michel Aulas ne se livrera pas à une surenchère dans cette opération. Mais pour le média anglais, Tiémoué Bakayoko est très proche de revenir à Milan, les derniers détails étant en cours de finalisation entre les deux clubs avant une officialisation rapide.